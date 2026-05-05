Il Partito Comunista Italiano della federazione di Macerata ha deciso di non presentare una propria lista o candidato alle prossime elezioni comunali. La scelta deriva dal fatto che il partito si trova ancora in una fase di riorganizzazione a livello territoriale. La posizione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, mentre altri gruppi politici e movimenti hanno espresso opinioni sulla discontinuità nel panorama elettorale locale.

Il Pci (Partito comunista italiano) Federazione di Macerata non si presenta con una lista o un proprio candidato sindaco alle elezioni comunali, in quanto è ancora nella fase di "riorganizzazione territoriale". Ma tira la volata per Gianluca Tittarelli, in particolare per la civica " L’altra Macerata ", che fa riferimento a Michele Lattanzi e Alessandro Savi. "In questa realtà si è formata una coalizione che si presenta con un candidato a sindaco indipendente di area progressista, Tittarelli, appoggiato anche da una lista civica denominata “L’altra Macerata“ – afferma il segretario Emanuele Porfiri (foto) – a cui hanno aderito cittadini, giovani, donne, alcuni provenienti anche da esperienze amministrative precedenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pci sostiene. L’Altra Macerata: "Discontinuità"

Notizie correlate

Roma, serve discontinuità: il ciclo dei senatori è arrivato al limiteNegli ultimi anni la Roma ha costruito una base solida attorno a un gruppo di giocatori diventati punti fermi del progetto.

Gagliano del Capo al voto: Melcarne per il bis, Monteduro per la discontinuitàGAGLIANO DEL CAPO – Sarà come atteso una sfida a due quella delle prossime amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Gagliano del Capo.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Il Pci sostiene. L’Altra Macerata: Discontinuità.

Il Pci sostiene. L’Altra Macerata: DiscontinuitàIl Pci (Partito comunista italiano) Federazione di Macerata non si presenta con una lista o un proprio candidato sindaco ... ilrestodelcarlino.it

La sfida de L’Altra Macerata: È il momento di voltare paginaLa civica di Lattanzi e Savi: nel 2020 la sinistra era divisa, noi ci siamo impegnati per unirla. Tra le proposte 118 sociale, centri di aggregazione nei quartieri, cohousing tra anziani e giovani. ilrestodelcarlino.it