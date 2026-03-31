Negli ultimi anni, la squadra di Roma ha consolidato una formazione stabile, con alcuni giocatori che sono diventati figure centrali del team. Tuttavia, si discute sulla necessità di cambiare strategia e introdurre nuove risorse per migliorare le prestazioni future. La situazione attuale ha portato a riflettere sul ciclo di questi atleti e sulla possibilità di apportare modifiche sostanziali alla rosa.

Negli ultimi anni la Roma ha costruito una base solida attorno a un gruppo di giocatori diventati punti fermi del progetto. Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy hanno rappresentato continuità, leadership e presenza costante dentro le stagioni giallorosse. Ma proprio questa continuità, oggi, rischia di trasformarsi in un limite. Non è una questione di rendimento individuale o di impegno, che non è mai mancato. È piuttosto una riflessione più ampia, legata al percorso della squadra. Con questo blocco la Roma è rimasta competitiva, ma non è mai riuscita a compiere il salto definitivo: niente Champions League in modo stabile, nessuna reale lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, serve discontinuità: il ciclo dei senatori è arrivato al limite

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