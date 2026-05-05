Il Parco Susetta Guerrini corridoio verde della città | un modello anche per il Centenario

Il Parco Susetta Guerrini, spazio verde situato nel cuore della città, sta di nuovo attirando l’attenzione. Recenti interventi di manutenzione e nuove iniziative pubbliche hanno portato a miglioramenti evidenti nel parco e nella sua gestione. La presenza di piante, aree attrezzate e percorsi pedonali sono stati oggetto di interventi specifici, con l’obiettivo di valorizzare questa area verde e promuovere la partecipazione della comunità.