Il Parco Susetta Guerrini corridoio verde della città | un modello anche per il Centenario
Il Parco Susetta Guerrini, spazio verde situato nel cuore della città, sta di nuovo attirando l’attenzione. Recenti interventi di manutenzione e nuove iniziative pubbliche hanno portato a miglioramenti evidenti nel parco e nella sua gestione. La presenza di piante, aree attrezzate e percorsi pedonali sono stati oggetto di interventi specifici, con l’obiettivo di valorizzare questa area verde e promuovere la partecipazione della comunità.
Il Parco Susetta Guerrini torna al centro dell’attenzione cittadina in un momento in cui accanto alle iniziative pubbliche, stanno emergendo risultati concreti sul piano ambientale e della gestione del verde. Intitolato alla giornalista Susetta Guerrini, figura di riferimento per il giornalismo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: La cintura verde della pianura ridisegna il Parco dei Colli: a Bergamo 351 ettari in più, quasi metà città protetta
Nuovi alberi tra i villini e la riqualificazione del parco. Rinasce il verde di Città GiardinoGiardinieri al lavoro nel cuore di Città Giardino, il quartiere storicamente connotato da villini e filari alberati che nel tempo ha subito una...