Il cardinale Parolin | Il Papa mi ha incaricato di dirvi espressamente che ha a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza Questo cammino potrà costruirsi con l’impegno e con la collaborazione di tutti

Il cardinale Parolin ha riferito che il Papa ha espresso personalmente l’attenzione per la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Ha aggiunto che il cammino verso il miglioramento potrà essere portato avanti attraverso l’impegno e la collaborazione di tutte le parti coinvolte. La comunicazione è stata trasmessa durante un incontro ufficiale, in cui sono stati affrontati aspetti legati alla gestione e alle future iniziative della struttura.

Il cardinale Parolin: «Il Papa mi ha incaricato di dirvi espressamente che ha a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Questo cammino potrà costruirsi con l'impegno e con la collaborazione di tutti» Fedeli, prelati, religiosi, autorità civili e militari hanno partecipato oggi alle celebrazioni dei 70 anni dell’Ospedale di Padre Pio La mattinata delle celebrazioni si è aperta alle 9.30 con il corteo processionale che, partendo dalla Chiesa di San Pio, ha portato l’urna della venerata reliquia del corpo del Santo dinanzi al pronao di Casa Sollievo della Sofferenza, nel punto esatto in cui, 70 anni fa, il Frate pronunciò il celebre discorso inaugurale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il cardinale Parolin: «Il Papa mi ha incaricato di dirvi espressamente che ha a cuore la situazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Questo cammino potrà costruirsi con l’impegno e con la collaborazione di tutti» Notizie correlate Il cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della SofferenzaIl cardinale Parolin presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica per il 70esimo anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza Alle 9. Leggi anche: Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Casa Sollievo della Sofferenza compie 70 anni: il Cardinale Parolin presiede la solenne Concelebrazione Eucaristica; Vertenza ospedale San Pio, i sindacati 'martedì incontro con Parolin'; In migliaia in corteo per il futuro di Casa Sollievo: le speranze dei lavoratori tutte nelle mani di Parolin; Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati in mobilitazione e apertura dal Vaticano. Parolin, lavoriamo tutti insieme per Casa sollievo della sofferenzaOgnuno dal suo punto di vista, ognuno con le sue competenze cerchiamo di lavorare tutti insieme perché Casa sollievo della sofferenza possa continuare a essere quello che è stato. (ANSA) ... ansa.it Parolin: Casa Sollievo è una creatura della Provvidenza, il Vaticano la sosterràParolin: Casa Sollievo è una creatura della Provvidenza, il Vaticano la sosterrà SAN GIOVANNI ROTONDO – Una giornata intensa di fede e partecipazione ... ilsipontino.net 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza Alla presenza del Cardinale Parolin le celebrazioni a San Giovanni Rotondo - facebook.com facebook 5 maggio, 70esimo di Casa Sollievo: San Pio “ritorna” nel suo Ospedale per rinnovare la missione di amore e cura Le parole di padre Franco Moscone: «Il "ritorno" di San Pio nel suo Ospedale sarà un ritorno alle origini fondative dell'Opera». operapadre x.com