Il palazzo in costruzione non è a norma | maxi sequestro di appartamenti in centro

Durante un sopralluogo nel centro cittadino, le forze dell'ordine hanno scoperto che un edificio in fase di completamento non rispettava le normative vigenti. Il cantiere si trova in Corso Garibaldi e riguarda un complesso di tre piani con 12 appartamenti e un locale commerciale. A seguito dell’ispezione, sono stati sequestrati numerosi appartamenti all’interno della struttura.

La Polizia Locale di Afragola ha ispezionato un cantiere in Corso Garibaldi, dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da tre piani, per un totale di ben 12 appartamenti e un locale commerciale. Dalla ispezione è emerso che le opere sono state realizzate.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Fabbricato di nuova costruzione con 25 appartamenti: convalidato il sequestroLa Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi ha ispezionato un cantiere... Afragola, costruzione fuori legge: il GIP convalida il sequestro del maxi cantiereL’intervento è scattato a seguito di un’ispezione su un fabbricato di nuova costruzione, in fase di completamento, composto da quattro piani più... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Our commitment for the conservation and enhancement of an Italian heritage - ADSI; Politiche locali del cibo: al via il Tavolo per la costruzione di una governance partecipata; Housing sociale in via Lepanto: ripartito il cantiere, come saranno i nuovi palazzi?; Partita la demolizione della ex Carive in centro, al suo posto sorgerà un condominio. Il palazzo in costruzione non è a norma: maxi sequestro di appartamenti in centroLa Polizia Locale di Afragola ha ispezionato un cantiere in Corso Garibaldi, dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da tre piani, per un totale di ben 12 ... napolitoday.it Violano i divieti del Comune, la procura sequestra un palazzo in costruzione in viale PapinianoI pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone, con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, hanno disposto il sequestro preventivo di un’area di viale Papiniano 48, eseguito dalla Polizia locale. milano.repubblica.it Sequestrato un palazzo in costruzione in Corso Garibaldi ad Afragola La Polizia Locale ha apposto i sigilli al cantiere dove si stavano realizzando 12 appartamenti e un negozio - facebook.com facebook L’avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, per decenni la “roccaforte” logistica del clan camorristico Gionta, lancia un messaggio chiaro: i simboli del potere criminale possono e devono essere abbattuti. E, al loro posto, devono na x.com