Fabbricato di nuova costruzione con 25 appartamenti | convalidato il sequestro

La Polizia Locale di Afragola ha ispezionato un cantiere di via Ciaramelli, dove si sta costruendo un edificio di nuova realizzazione. L’immobile, ancora in fase di completamento, si sviluppa su quattro piani più il tetto termico ed è composto da 25 appartamenti. Nei giorni scorsi, le autorità hanno convalidato il sequestro dell’area, procedendo alle verifiche del caso. La supervisione dell’attività edilizia è stata affidata al Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi ha ispezionato un cantiere in Via Ciaramelli dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da quattro piano più il tetto termico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Afragola, sequestro di 25 appartamenti e 5 locali commercialiTempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi... Locale trasformato in discoteca per una serata di ballo: convalidato il sequestro del BabùE' stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina il sequestro preventivo di un noto locale di Latina in cui nei... Temi più discussi: Pertinenza urbanistica o nuova costruzione: quando un manufatto accessorio diventa abuso edilizio; Recupero sottotetti: il Consiglio di Stato chiarisce quando l’intervento diventa ristrutturazione edilizia e variazione essenziale, con obbligo di permesso di costruire e rischio demolizione.; CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici; Un avvenire di sviluppo, così nacque la nuova sede. Fabbricato di nuova costruzione con 25 appartamenti: convalidato il sequestroDagli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sono stati portati avanti invadendo ed appropiandosi di parte di area pubblica ... napolitoday.it La tettoia non smontabile è nuova costruzione e richiede il permesso di costruireLa tettoia non costituita da una struttura leggera facilmente smontabile e demolibile comporta la trasformazione edilizia del territorio e, come tale, va considerata nuova costruzione, per cui la su ... professionearchitetto.it Incendio nel pomeriggio in un fabbricato rurale disabitato a Stevenà di Caneva. Non ci sono persone coinvolte. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. - facebook.com facebook