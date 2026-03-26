Per il compleanno della mamma vanno in vacanza a Sharm ma i 5 figli minorenni restano a casa da soli Il caso della famiglia di Trieste divisa dai servizi sociali

Una famiglia di Trieste ha deciso di trascorrere una vacanza al mare per celebrare il compleanno della madre, condividendo immagini sui social dal Mar Rosso. Mentre i genitori sono partiti, i cinque figli minorenni sono rimasti a casa da soli, senza la presenza di adulti. La situazione ha attirato l'attenzione dei servizi sociali, che hanno avviato controlli sulla condizione dei minori.

Una vacanza al mare per festeggiare il compleanno della mamma, con tanto di foto sui social dal Mar Rosso. Nel frattempo, a Trieste, i loro cinque figli minorenni erano rimasti soli in casa. A far scattare l’allarme è stata un’insegnante, probabilmente messa al corrente della situazione dai racconti di uno dei bambini, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. A riportare la vicenda è il quotidiano Il Piccolo. I bambini trasferiti in una comunità. Dopo un sopralluogo con la polizia locale, i cinque minori sono stati portati in un primo momento all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per accertamenti sulle loro condizioni. Una volta verificato che stessero bene, i Servizi sociali hanno individuato una comunità idonea ad accoglierli tutti insieme. 🔗 Leggi su Open.online

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