Vergara verso il rinnovo | il Napoli vuole blindarlo

Il giocatore ha subito un infortunio all'inizio di marzo che ha causato un rallentamento nella sua attività, ma non ha modificato la valutazione sulla sua permanenza. Il club ha manifestato l’intenzione di rinnovare il contratto e mantenere il calciatore in rosa. La trattativa tra le parti è in corso, con l’obiettivo di formalizzare il prolungamento dell’accordo.

L’infortunio rimediato a inizio marzo ha rallentato la sua corsa, ma non ha cambiato la percezione costruita nei mesi precedenti. Antonio Vergara resta uno dei nomi più promettenti emersi in questa stagione del Napoli. E il club, proprio per questo, vuole muoversi per blindarlo. Il talento azzurro, napoletano e già molto legato all’ambiente, si è preso spazio in una stagione importante. Le sue prestazioni hanno attirato attenzione anche fuori dall’Italia. Ma la linea del club, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, è chiara: il futuro del giocatore è ancora in azzurro. Il giornalista ha spiegato così la... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Vergara verso il rinnovo: il Napoli vuole blindarlo Articoli correlati Leggi anche: McTominay verso il rinnovo: Napoli pronto a blindarlo Leggi anche: Calciomercato Napoli: De Laurentiis vuole blindare Vergara. Pronto un nuovo rinnovo VERGARA, il ragazzo che si è preso il NAPOLI | Vamos | DAZN Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Rinnovo Vergara, Romano svela: Se ne parlerà d’estate, ma la volontà è una sola!; AG. VERGARA: RINNOVO? ASPETTIAMO FINE CAMPIONATO E POI PARLEREMO CON IL NAPOLI; Inter-Milan per il 2007 ? RINNOVO Vergara ?? 50 mln Wesley ? news di oggi; Vergara, l'agente: Ecco quando ritornerà in campo. Rinnovo? Aspettiamo fine campionato. Vergara verso il rinnovo: il Napoli vuole blindarloForzAzzurri.net - Vergara verso il rinnovo: il Napoli vuole blindarlo L’infortunio rimediato a inizio marzo ha rallentato la sua corsa, ma non ha cambiato la percezione ... forzazzurri.net Napoli, infortuni: Vergara verso maggio, Neres in dubbio Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Antonio Vergara e David Neres, entrambi ancora ai box. Per il centrocampista i tempi sono più definiti. “Rientro previsto per metà maggio”. Situazione più incer - facebook.com facebook