Il club ha deciso di investire 40 milioni di euro per il centrocampista Atta, puntando a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa è in corso, e l’accordo potrebbe essere definito nelle prossime settimane. La società ha comunicato l’intenzione di completare l’acquisto nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di inserire il nuovo giocatore nel progetto tecnico.

"> Il Napoli guarda avanti e pianifica il futuro, partendo dal centrocampo. Con la Champions ormai a un passo, il club azzurro accelera le strategie di mercato. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’addio di Anguissa appare sempre più probabile, aprendo la strada a un profondo rinnovamento in mezzo al campo. Vincenzo D’Angelo, nel suo approfondimento sulla Gazzetta dello Sport, sottolinea come la società voglia puntare su profili più giovani, riducendo al contempo il monte ingaggi e l’età media della rosa. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese classe 2003.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli punta il jolly. Pronti 40 milioni per Atta”

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