Il Museo del Compito si digitalizza | weekend di eventi e giochi per bambini

Il Museo archeologico del Compito si prepara a una fase di digitalizzazione con un weekend dedicato a eventi e giochi per bambini. Nell’ambito del progetto Savignano in un clic, il museo, intitolato a don Giorgio Franchini, sarà accessibile online grazie a un processo di innovazione coordinato dalla cooperativa Koiné. La presentazione ufficiale si terrà sabato 9 maggio alle 18 nei locali del museo.

Nell’ambito del progetto Savignano in un clic, il Museo archeologico del Compito sbarca sul web. Il nuovo progetto di digitalizzazione e innovazione del museo “don Giorgio Franchini”, coordinato dalla cooperativa Koiné, sarà presentato alla cittadinanza sabato 9 maggio alle 18 nei locali del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Savignano sul Rubicone, Il Museo del Compito sbarca sul web tra podcast e realtà digitale - facebook.com facebook