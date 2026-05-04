L’immobiliare si digitalizza con l’app di Whuiscom

Un’applicazione sviluppata da Whuis.com sta contribuendo alla digitalizzazione del settore immobiliare. Questa piattaforma interessa non solo la promozione e la vendita di nuove iniziative residenziali, ma anche le fasi che precedono la commercializzazione, come la progettazione e l’analisi della domanda. Il processo di digitalizzazione coinvolge strumenti e metodi che stanno modificando le pratiche tradizionali del settore.

IL DIGITALE sta rivoluzionando il settore immobiliare: a cambiare profondamente non è solo il modo in cui si promuovono e vendono le nuove iniziative residenziali, ma anche le fasi che precedono la commercializzazione, dalla progettazione all’analisi della domanda. Oggi, il rapporto tra tecnologia e real estate non si limita più alla semplice pubblicazione online degli annunci: riguarda sempre di più l’uso dei dati, l’esperienza utente e la capacità di intercettare clienti affidabili in un mercato sempre più competitivo. Va in questa direzione la partnership tra il gruppo Tecnocasa e Whuis.com, siglata già nel 2018 ed evoluta nel tempo grazie a una visione condivisa e alla volontà di offrire alle reti immobiliari un servizio sempre più performante.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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