Il Monumento ai Caduti di Como si prepara a riaprire

Il Monumento ai Caduti di Como si appresta a riaprire al pubblico dopo alcuni mesi di chiusura. La riapertura è prevista tra il 2 giugno e il 4 novembre, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di visitare nuovamente il sito. La riapertura rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale locale, che potrà essere accessibile in questa finestra temporale stabilita.

Il Monumento ai Caduti si prepara ad accogliere nuovamente cittadini e turisti. L’apertura per l’anno in corso è fissata per il periodo compreso tra il 2 giugno e il 4 novembre e costituisce un’importante occasione di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. "Questa riapertura.🔗 Leggi su Quicomo.it

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CiaoComo. . Il nostro saluto di oggi vi arriva dalla piccola spiaggia in formazione davanti al Monumento ai caduti di Como: buon giovedì a tutti voi #ciaocomolive #videobuongiorno #buongiornocomo #monumentocaduticomo #buongiorno - facebook.com facebook