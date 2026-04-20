Controlli serali a Como due uomini trovati con droga al Monumento ai Caduti

Nel fine settimana a Como, la polizia ha effettuato controlli serali che hanno portato al fermo di due uomini vicino al Monumento ai Caduti. Durante le operazioni, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Le verifiche sono state condotte nelle zone più affollate nelle ore notturne, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Nessun altro dettaglio su eventuali ulteriori conseguenze o interventi è stato comunicato.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, tra sabato sera e domenica mattina, la polizia di Stato di Como ha intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree più frequentate durante le ore serali e notturne.Controlli nelle zone di aggregazioneCon l’aumento della.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Notte di controlli Alto impatto in città: due uomini fermati e trovati con dosi di hashishDomenica sera di controlli serrati, nel capoluogo pontino, da parte dei carabinieri della stazione di Latina con il supporto della sezione... Ravarino, terza minaccia. Falso candelotto lasciato al monumento ai CadutiUn nuovo finto candelotto di dinamite ritrovato venerdì mattina nel parchetto davanti al monumento ai Caduti del viale della Stazione, a Ravarino. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Como, maxi controlli della Polizia Locale: tante le multe; Ceriano Laghetto: rapina in stazione, giovane derubato. Weekend di controlli a Como la Polizia presidia i luoghi della movidaLa Polizia di Stato di Como, tra sabato sera 18 e domenica mattina 19 Aprile, ha sanzionato amministrativamente un 33enne dell’Afghanistan ed un 39enne marocchino per detenzione di sostanze stupefacen ... valtellinanews.it Como, maxi controlli della Polizia Locale: tante le multeScoperte manomissioni ai veicoli elettrici, soprattutto monopattini: scattano sanzioni e sequestri ... msn.com MilanoPaviaTV - Canale78 Controlli rafforzati all’esterno delle stazioni ferroviarie nelle ore serali. È quanto prevede il protocollo “Stazioni sicure” promosso da Regione Lombardia e coordinato dalla Prefettura di Pavia. L’intesa, siglata nell’ultimo Comitato pro - facebook.com facebook