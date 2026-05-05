Il rapido avanzamento tecnologico continua a catturare l’attenzione globale, con un interesse crescente per l’intelligenza artificiale e i robot. Le innovazioni si moltiplicano e vengono accolte con entusiasmo, spesso senza una chiara idea di quale direzione prenderanno. In questa corsa verso nuove frontiere, si osserva un entusiasmo diffuso che si concentra sulle potenzialità di queste tecnologie, mentre si analizzano meno gli aspetti legali e le implicazioni pratiche di un progresso così rapido.

di Elena Rizzo Il mondo intero, sull’onda di un feticismo esasperato per le fantasiose invenzioni tecnologiche che spuntano come funghi, si esalta per lo sviluppo incontrollato dell’AI e per l’avvento dei robot. Notizie fantasmagoriche ci giungono ogni giorno, ogni ora, ogni istante sulle prodezze che la tecnologia è in grado di compiere: il robot che può ballare, camminare per 100 km, il robot che pianifica l’habitat umano del futuro, il robot che riesce a consegnare mille pizze all’ora, il robot che nuota a 300kmh, direi che il messaggio è chiaro: il robot, la macchina, è migliore dell’uomo, e tutti dobbiamo rallegrarcene! È come se qualcuno ci avesse iscritto a una competizione ingiusta e perversa tra chi ha più diritto ad avere spazio nel mondo del futuro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il mondo corre dietro alle novità tecnologiche perché ‘il progresso ci porterà avanti’! Ma avanti dove?

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