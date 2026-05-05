Il ministro Giuli | Inaccettabile non dare finanziamenti pubblici al documentario su Giulio Regeni

Il ministro ha espresso sdegno per il fatto che un documentario dedicato a Giulio Regeni non abbia ricevuto finanziamenti pubblici, sottolineando come altri film siano stati invece sostenuti con fondi statali, sia in modo automatico sia attraverso scelte mirate. La questione riguarda le modalità di assegnazione dei fondi, che secondo il ministro risultano in parte ingiuste. La discussione si inserisce all’interno di un dibattito più ampio sulla distribuzione delle risorse pubbliche nel settore cinematografico.

«Alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l’inaccettabile caduta sul docufilm “Tutto il male del mondo” dedicato a Giulio Regeni ». Sono le parole del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, all’incontro dei candidati ai David di Donatello al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La promessa, in parte già mantenuta, è di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l’opacità e l’imperizia», prosegue Giuli, riaccendendo un tema, quello dei finanziamenti pubblici al cinema italiano, di cui si è discusso molto negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Open.online

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