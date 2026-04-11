Escluso dai finanziamenti pubblici torna al cinema anche a Bergamo il documentario su Giulio Regeni

A Bergamo, un documentario su Giulio Regeni torna nelle sale cinematografiche dopo essere stato escluso dai finanziamenti pubblici. La proiezione è stata accolta come un momento di ricordo e di riflessione, con l’intento di mantenere viva l’attenzione su una vicenda che ha coinvolto molte persone. La ripresa delle proiezioni si inserisce in un percorso di memoria collettiva, senza l’appoggio dei fondi pubblici.

“Secondo la nostra visione, il cinema ha il dovere di farsi portavoce di memoria e riflessione. Riportare questo documentario in sala significa contribuire, nel nostro piccolo, a mantenere viva l’attenzione su una vicenda che riguarda tutti noi”. Un “cinema come presidio culturale e civile” è quello a cui si rifà il circuito Notorious Cinemas che, dal 16 aprile, riporta in sala, anche nel multisala di Curno, “ Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, il documentario dedicato a Giulio Regeni, diretto da Simone Manetti. Un documentario, prodotto da Ganesh e distribuito da Fandango già nel mese di febbraio, tornato prepotentemente alla ribalta... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Giulio Regeni: dopo il no ai fondi pubblici il documentario torna al cinemaOltre 60 sale, anche grazie al sostegno di Circuito Cinema, hanno deciso di riprogrammare il documentario, già da oggi proiezioni nelle città di...

Temi più discussi: Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici; Cosa ha portato all'esclusione del film su Giulio Regeni dai finanziamenti pubblici?; Una destra poco nazionale; Escluso dai finanziamenti pubblici, torna al cinema anche a Bergamo il documentario su Regeni.

Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubbliciLa notizia che il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo non ha ricevuto i fondi pubblici per cui aveva fatto domanda sta portando da giorni grande attenzione al sistema di finanziamento ... ilpost.it

Cosa ha portato all'esclusione del film su Giulio Regeni dai finanziamenti pubblici?Giulio Regeni - Tutto il male del mondo ha ricevuto voti bassi dalla commissione ministeriale nonostante le recensioni eccelse. Le opposizioni denunciano che si tratta di una scelta politica ... wired.it

Le Università per Giulio Regeni | Proiezione del film “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" - facebook.com facebook

Perché il documentario su Giulio Regeni ha alzato un polverone nella politica. Il film non ha ricevuto i fondi pubblici per cui aveva fatto domanda e ha aperto un dibattito piuttosto acceso sulla legittimità della scelta. x.com