Un documentario dedicato a Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici, e la decisione ha attirato l’attenzione politica. Recentemente, due membri della commissione che si occupa di assegnare i fondi sono stati coinvolti in una discussione pubblica. La vicenda ha sollevato interrogativi sul motivo dell’esclusione e sulle modalità di distribuzione delle risorse destinate a progetti culturali e di ricerca. La questione continua a essere al centro di un dibattito pubblico.

La notizia che il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo non ha ricevuto i fondi pubblici per cui aveva fatto domanda sta portando da giorni grande attenzione al sistema di finanziamento pubblico delle produzioni audiovisive. Il mancato finanziamento del film è diventato un caso politico, tanto che due membri di una delle commissioni che assegna i fondi si sono dimessi nonostante non si fossero occupati della valutazione del documentario in questione. Il caso è stato sollevato inizialmente da un articolo del Fatto Quotidiano, che accusava la commissione nominata dal governo di aver intenzionalmente escluso il documentario a vantaggio di altri film più in linea con le sue posizioni politiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Perché il documentario su Giulio Regeni non ha ricevuto finanziamenti pubblici

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