Il Milan ha avuto difficoltà nell’ultimo periodo, evidenziate dal risultato negativo conseguito in trasferta contro il Sassuolo. La squadra ha segnato pochissimo nelle ultime gare e il suo rendimento non è più quello delle prime partite stagionali. Questa situazione potrebbe influire sulle possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, considerando anche il calo di risultati nel girone di ritorno.

Il Milan sembra essersi dimenticato come si segna e come si vince, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo che rischia di compromettere la corsa per un posto nella prossima Champions. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato la stagione rossonera, soffermandoci su un dato piuttosto sorprendente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan è davvero in calo? Il girone di ritorno smaschera un dato problematico

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