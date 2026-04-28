Il Milan si trova in difficoltà in attacco nel girone di ritorno, con solo Lecce, Verona e Cremonese che segnano meno nel campionato. La crisi offensiva del club si riflette nei numeri, con gli attaccanti che non riescono a trovare la rete come in passato. Questa situazione mette in evidenza le sfide che la squadra deve affrontare nel tentativo di migliorare le prestazioni offensive nelle prossime gare.

Se la qualificazione in Champions League resta ancora alla portata, c’è un dato che fotografa meglio di ogni altro le difficoltà del Milan nel 2026: il reparto offensivo è tra i peggiori della Serie A nel girone di ritorno. Numeri che pesano e che spiegano perché la squadra di Massimiliano Allegri abbia spesso faticato a chiudere le partite e a mantenere continuità nei risultati. In 15 gare disputate sino ad ora nella seconda parte di stagione, sono soltanto 5 i gol segnati dagli attaccanti rossoneri. Un bottino che colloca il Diavolo al terzultimo posto in questa speciale classifica, davanti soltanto a Lecce (4 reti), Verona e Cremonese (3 ciascuna).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco da zona retrocessione nel girone di ritorno: il dato che fotografa la crisi offensiva rossonera

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