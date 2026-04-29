Il meteo divide in due l’Italia | al Nord previste piogge mentre al Sud persiste il caldo anomalo

L’Italia si divide tra Nord e Sud a causa di un cambiamento nel clima. Nelle regioni settentrionali sono previste piogge e abbassamenti delle temperature, mentre al Sud si continua a sperimentare un caldo intenso e anomalo. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo. La situazione atmosferica si mantiene così, con le condizioni che differiscono notevolmente tra le due aree del paese.

Il meteo, con l’ultimo brusco cambiamento, divide in due l’Italia. A raccontarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui al Nord domina l’instabilità, accompagnata da un sensibile calo delle temperature, mentre al Centro-Sud persistono sole e caldo anomalo, con punte di 26-28 °C. Domani la situazione evolverà ulteriormente, con l’ingresso di aria fresca proveniente dai Balcani, che farà scendere le temperature su tutta la Penisola. Per effetto di questo ennesimo stravolgimento, tra oggi e domani saranno possibili rovesci isolati e di breve durata, soprattutto al Nord-Ovest e lungo la fascia adriatica. Non si esclude, però, che le precipitazioni possano interessare a macchia di leopardo anche il resto del Paese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il meteo divide in due l’Italia: al Nord previste piogge, mentre al Sud persiste il caldo anomalo METEO: CLAMOROSA PRIMA NEVE A QUOTE MOLTO BASSE AL NORD! ITALIA TRAVOLTA DAL CICLONE INVERNALE Notizie correlate Leggi anche: Meteo, l’anticiclone africano sarà il padrone del weekend: sole e caldo anomalo su mezza Italia, mentre in Piemonte e Liguria previste piogge Leggi anche: Il meteo spacca in due l’Italia: prosegue la tregua dal maltempo al Nord, mentre piogge e mareggiate insistono al Centro-Sud Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile con temperature record, l’esperto meteo: Italia baciata dal sole; Allerta Meteo USA, l’incredibile linea che divide l’America in due tra violentissimi incendi e temporali supercellulari; La Liberazione che divide: polemiche e piazze separate alla vigilia della festa nazionale italiana; Ciclone addio, ecco la rimonta del bel tempo sull’Italia: il meteo. Il meteo divide in due l’Italia: al Nord previste piogge, mentre al Sud persiste il caldo anomaloIl meteo continua a dividere in due l'Italia: al Nord previste piogge, mentre al Sud persiste il caldo anomalo ... lanotiziagiornale.it Meteo verso il Primo maggio, Italia divisa in due: maltempo al Nord e sole al SudAddio bel tempo al Nord, il meteo cambia volto in Italia e già domani si profila una brusca virata per le regioni settentrionali con il ritorno del maltempo. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile m ... adnkronos.com #Mourinho: “ #Italia, per rilanciarti prendi #Allegri. La mia #Roma è finita” x.com Villa Simca Tornati in Italia, nel nostro ultimo viaggio in questo bellissimo paese, ci siamo fermati in questa villa abbandonata. La visita è stata un po' stressante perché i 2 cani vicini hanno continuato ad abbaiare per tutto il tempo in cui eravamo in casa. Così - facebook.com facebook