Lindsey Vonn si allena in palestra a meno di un mese dal terribile incidente | Momenti duri ma sono grata

A meno di un mese dal grave incidente alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Lindsey Vonn si sta allenando di nuovo in palestra. La campionessa di sci ha affrontato interventi chirurgici sia in Italia che negli Stati Uniti e, nonostante i momenti difficili, ha dichiarato di essere grata per il percorso di recupero.

Lindsey Vonn torna ad allenarsi in palestra a meno di un mese dalla terribile caduta alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e dopo gli interventi chirurgici subiti in Italia e negli USA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lindsey Vonn da non credere: crociato rotto ma si allena così!Lindsey Vonn fa impazzire i fan: dopo aver annunciato che parteciperà ai Giochi nonostante la rottura del crociato, ha postato un video che lascia...

Lindsey Vonn è a casa: “Non posso stare in piedi, sono immobile da una settimana. Ma grazie Italia”Lindsey Vonn torna negli USA dopo il grave infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: "Immobile a letto da una settimana e 4 operazioni alla tibia,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lindsey Vonn.

Temi più discussi: Lindsey Vonn ha rischiato l'amputazione della gamba: Era compromessa, così mi hanno salvata; 'Le montagne non sono grandi quanto la tua forza': la dedica di CR7 a Lindsey Vonn; Sci, Lindsey Vonn torna a casa: Nessun rimpianto, ora lotto per la mia autonomia; Vonn dimessa dall'ospedale: Ho rischiato l'amputazione della gamba, ci vorrà un anno per guarire.

Lindsey Vonn torna in piedi e si allena a meno di un mese dal terribile incidenteL'8 febbraio la terribile caduta sulla pista delle Tofane alle Olimpiadi a Cortina. Oggi la sciatrice statunitense ha pubblicato sui social un video mentre si allena: Sto lavorando ancora sodo ... corrieredellosport.it

Lindsey Vonn, il medico le ha salvato la gamba dopo la caduta: la campionessa ha rischiato l’amputazioneLindsey Vonn ha rischiato l'amputazione della gamba dopo la caduta, sui social racconta come il medico l'ha salvata. ilsussidiario.net

Lindsey Vonn e la casa vuota senza Leo. La forza e il dolore di una donna straordinaria - facebook.com facebook

Infortunio Lindsey Vonn alle Olimpiadi, il messaggio di Schwarzenegger sui social #SkySport #MilanoCortina2026 x.com