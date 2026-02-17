Lindsey Vonn è a casa | Non posso stare in piedi sono immobile da una settimana Ma grazie Italia

Lindsey Vonn torna negli USA dopo il grave infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: "Immobile a letto da una settimana e 4 operazioni alla tibia, ma tornare a casa è fantastico".🔗 Leggi su Fanpage.it

Lindsey Vonn torna negli Stati Uniti dopo essersi infortunata durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana si è interrotta bruscamente dopo appena sei atlete.

Lindsey Vonn rientra negli Stati Uniti: «Non riesco ad alzarmi. Grazie a chi in Italia si è preso cura di me»Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti dopo le quattro operazioni a causa della bruttissima caduta rimediata nella discesa libera di Milano Cortina 2026: «Non sono ancora in ... ilmessaggero.it

Lindsey Vonn ringrazia chi si è presa cura di lei in ospedale: «Piango, ma di gioia»Dopo il grave incidente a Cortina e le varie operazioni a Treviso, la campionessa esce dall'ospedale: il video del dietro le quinte del ricovero è un enorme grazie a chi l'ha aiutata ... iodonna.it

Vonn dimessa: “Non siate tristi, tornerò” Lindsey Vonn torna a casa, in Colorado, dopo una settimana di ricovero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram promettendo di dare “maggiori aggiornamenti e informazioni facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Lindsey #Vonn dimessa dall'ospedale di Treviso: la sciatrice statunitense tornerà in Colorado #SkySport #MilanoCortina2026 x.com