Lindsey Vonn è a casa | Non posso stare in piedi sono immobile da una settimana Ma grazie Italia
Lindsey Vonn è tornata negli Stati Uniti dopo aver subito un grave infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina, che le ha impedito di muoversi per una settimana. La campionessa statunitense si trova ora a casa, dove si concentra sulla ripresa dopo aver affrontato quattro operazioni alla tibia. La Vonn ha ringraziato l’Italia per il supporto ricevuto durante il suo recupero, sottolineando quanto sia importante essere tornata nel suo paese.
Discesa libera a Crans Montana, caduta per Lindsey Vonn a una settimana da inizio Giochi
La discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana si è interrotta bruscamente dopo appena sei atlete.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano Cortina, brutta caduta per Vonn nella libera: cosa è successo; Lindsey Vonn è stata operata: frattura scomposta alla gamba sinistra. Il recupero sulle piste, il trasporto a Cortina e la decisione definitiva: trasferitela a Treviso; Lindsey Vonn e la capacità di rendere possibile l'impossibile; Caduta shock per Vonn a Cortina: frattura alla gamba sinistra, operata a Treviso.
