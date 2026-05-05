Il Maggio dei Libri | si parte con Dell’irragionevole ragione sguardi sull’Occidente di Ruggeri

Da messinatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la sedicesima edizione de “Il Maggio dei Libri” nella Città Metropolitana di Messina. La manifestazione è stata inaugurata con la presentazione di un libro che analizza in modo critico la storia e la cultura dell’Occidente. L’evento mira a stimolare la riflessione sui temi legati al patrimonio culturale e intellettuale della regione. La giornata ha visto la partecipazione di autori, lettori e appassionati di letteratura.

Al via la XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina con la presentazione di  un’opera che invita a riflettere in profondità sulla storia e sulla cultura occidentale.Il nuovo saggio di Giuseppe Ruggeri, “Dell’irragionevole ragione. Sguardi sull’Occidente”, sarà.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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