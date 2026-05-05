Il Maggio dei Libri | si parte con Dell’irragionevole ragione sguardi sull’Occidente di Ruggeri

È iniziata la sedicesima edizione de “Il Maggio dei Libri” nella Città Metropolitana di Messina. La manifestazione è stata inaugurata con la presentazione di un libro che analizza in modo critico la storia e la cultura dell’Occidente. L’evento mira a stimolare la riflessione sui temi legati al patrimonio culturale e intellettuale della regione. La giornata ha visto la partecipazione di autori, lettori e appassionati di letteratura.

Al via la XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina con la presentazione di un’opera che invita a riflettere in profondità sulla storia e sulla cultura occidentale.Il nuovo saggio di Giuseppe Ruggeri, “Dell’irragionevole ragione. Sguardi sull’Occidente”, sarà.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Dell'irragionevole ragione": a tu per tu con l'autore Giuseppe Ruggeri Parte il 'Maggio dei libri' di Pisa con tanti eventi: il programmaUn viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania Notizie; Il Maggio dei Libri 2026: Ogni libro è una creatura viva; Il Maggio dei Libri: quattro incontri con autori e bestseller in Biblioteca A. Corghi: giovedì 7 maggio il primo appuntamento; A libro aperto: la rete Minerva Csv partecipa a Il Maggio dei libri 2026. Conselice: tante iniziative per il Maggio dei libriIl Comune di Conselice e la biblioteca comunale Giovanna Righini Ricci aderiscono a Il maggio dei libri, campagna nazionale per la promozione della ... ravennanotizie.it Riposto presenta ‘Il Maggio dei Libri’: un mese di cultura, lettura e partecipazioneÈ stato presentato nel Salone municipale il programma de ‘Il Maggio dei Libri 2026’, la rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Riposto, che per tutto il mese di […] ... blogsicilia.it PAGAMENTI ADI DI MAGGIO 2026!!! Abbiamo preparato per voi il previsti questo mese! Come sempre, , ma vi terremo aggiornati in tempo r - facebook.com facebook Si comincia il 6 maggio a #Roma parliamo delle vittime civili fatte da noi italiani (e rimosse) in Catalogna Il 9 a #Torino a Costellazioni, casa del popolo Estella Il 10 con la senatrice Pirro su salute, disabilità, futuro Il 13 con Emergency a #Bologna curare in gue x.com