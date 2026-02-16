Dell' irragionevole ragione | a tu per tu con l' autore Giuseppe Ruggeri

Giuseppe Ruggeri ha scritto un libro che analizza l'Occidente, e questa uscita ha suscitato molte discussioni tra i lettori. La presentazione si terrà giovedì 19 febbraio alle 17, nella sede della Comunità ellenica di Messina, e attirerà sicuramente un pubblico interessato alle sue riflessioni.

"Dell'irragionevole ragione, sguardi sull'Occidente". Sarà presentato giovedì 19 febbraio alle ore 17 nella sede della Comunità ellenica di Messina, il libro di Giuseppe Ruggeri.L'autore dialogherà con il professore Daniele Macris. Sarà presente l'editore il dottore Franco Arcidiaco.