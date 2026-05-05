Il Maestro Giovanni Allevi torna al Politeama Genovese per il nuovo tour europeo di pianoforte solo

Il Maestro Giovanni Allevi sarà di nuovo sul palco del Politeama Genovese per un nuovo tour europeo dedicato alle esibizioni di pianoforte solo. L’artista si prepara a portare la sua musica in diverse città del continente, esibendosi con il suo strumento. La tournée comprende molte date programmate, e Allevi toccherà diversi teatri e sale da concerto. La sua presenza sul palco è prevista in più appuntamenti in Europa nelle prossime settimane.

Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte. Venerdì 8 maggio l'appuntamento è al Politeama Genovese, per un incontro sospeso tra emozione e riflessione.La sua musica, delicatamente tesa tra classico e contemporaneo, conduce.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giovanni Allevi: "Pianoforte Solo tour"Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte, con un tour che porta il suo nome,... Giovanni Allevi torna in Trentino: “Mi avvicino al pianoforte con un sentimento nuovo”“Mi avvicino al pianoforte con un sentimento completamente nuovo: l’amore allo stato puro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovanni Allevi conquista il Teatro Regio - Foto: ecco chi c'era; Giovanni Allevi in Sardegna con il Piano Solo Tour 2025/2026: doppio concerto a Cagliari e Sassari; Giovanni Allevi, Edoardo Leo e Orlando: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Tutti gli appuntamenti, di oggi lunedì 4 maggio, in città. Giovanni Allevi conquista il Teatro Regio - Foto: ecco chi c'eraDopo due tour consecutivi che hanno visto ovunque il tutto esaurito, il Maestro Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte. La sua musica, delicatamen ... gazzettadiparma.it Giovanni Allevi arriva a Sassari, Piano solo tour al Teatro comunaleIl Piano solo tour del maestro Giovanni Allevi sabato 30 maggio al Lirico di Cagliari e domenica 31 maggio al Teatro Comunale di Sassari ... sassarioggi.it Il maestro Giovanni Allevi soffre da anni...una vita dedicata alla musica ma spezzata dalla malattia e dalla sofferenza. Anche i più forti hanno bisogno di un abbraccio. ..Gli lasciamo tutti un bel cuore - facebook.com facebook