Il Maestro Giovanni Allevi torna al Politeama Genovese per il nuovo tour europeo di pianoforte solo

Da genovatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Maestro Giovanni Allevi sarà di nuovo sul palco del Politeama Genovese per un nuovo tour europeo dedicato alle esibizioni di pianoforte solo. L’artista si prepara a portare la sua musica in diverse città del continente, esibendosi con il suo strumento. La tournée comprende molte date programmate, e Allevi toccherà diversi teatri e sale da concerto. La sua presenza sul palco è prevista in più appuntamenti in Europa nelle prossime settimane.

Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte. Venerdì 8 maggio l'appuntamento è al Politeama Genovese, per un incontro sospeso tra emozione e riflessione.La sua musica, delicatamente tesa tra classico e contemporaneo, conduce.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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