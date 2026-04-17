Giovanni Allevi torna in Trentino | Mi avvicino al pianoforte con un sentimento nuovo

Un compositore noto torna in Trentino e parla di un nuovo modo di avvicinarsi al pianoforte. In un'intervista, ha dichiarato di farlo con un sentimento diverso dal passato, definendolo “amore allo stato puro”. Ha precisato che questa nuova prospettiva non riguarda i riconoscimenti o il successo, ma piuttosto il desiderio di celebrare la bellezza e la meraviglia della vita stessa.

“Mi avvicino al pianoforte con un sentimento completamente nuovo: l’amore allo stato puro. Non si tratta di successo o di riconoscimenti esterni, ma di celebrare la bellezza e la meraviglia della vita”. Con queste parole Giovanni Allevi, noto pianista e compositore, introduce il tema della sua.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Giovanni Allevi: "Pianoforte Solo tour"Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte, con un tour che porta il suo nome,... L'Orchestra al pianoforte da Liszt a Stravinsky - Concerto per pianoforte di Giovanni BertolazziScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Ti aspettiamo sabato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il mostro si è addormentato: il ritorno di Giovanni Allevi è un brivido che commuove tutti; Giovanni Allevi al Teatro Filarmonico per il suo PianoSolo Tour il 13 aprile 2026; Giovanni Allevi torna al Teatro Colosseo il 21 aprile per una notte di Amore allo stato puro; Giovanni Allevi e Max Angioni, primi nomi dell’estate del teatro Maggiore di Verbania. Giovanni Allevi torna al Teatro Donizetti di Bergamo: Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vitaBergamo. Giovanni Allevi tornerà a esibirsi al TeatroDonizetti il 5 maggio 2026 alle 20.30 con il suo nuovo tour europeo di pianoforte solo. Riprendo timidamente il tour dei concerti all’estero. So ... bergamonews.it Giovanni Allevi torna in scena con Nostalgia. Videoclip girato tra le grotte e i sassi di MateraÈ uscito oggi lunedì 16 giugno su Vevo, YouTube e tutte le principali piattaforme, il videoclip di Nostalgia, l'ultima fatica musicale di Giovanni Allevi, compositore ascolano, rientrato a inizio ... bari.repubblica.it GIOVANNI ALLEVI - TOUR 2025-2026 13-04-2026 VERONA - Teatro Filarmonico 18-04-2026 FIRENZE - Teatro del Maggio 19-04-2026 TRENTO - Auditorium Santa Chiara (SOLD OUT) 21-04-2026 TORINO - Teatro Colosseo (SOLD OUT) 04-05-2026 PARM facebook