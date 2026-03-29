Il compositore e pianista italiano annuncia il ritorno sui palcoscenici europei con il suo tour intitolato

Il Maestro Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici d’Europa con il suo compagno più fedele: il pianoforte, con un tour che porta il suo nome, trasformando ogni concerto in un incontro sospeso tra emozione e riflessione. La sua musica, delicatamente tesa tra classico e contemporaneo, conduce l’ascoltatore in un itinerario interiore dove anche il silenzio tra due note ha il peso di una parola e di una nota. Il pianoforte del Maestro Giovanni Allevi, con il suo linguaggio universale limpido e profondamente interrogativo, diventa il luogo in cui la quotidianità si ferma e la realtà si ricompone, nota dopo nota, in attimi di pura essenza condivisa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Giovanni Allevi: "Pianoforte Solo tour"

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Giovanni Allevi - «Piano Solo»

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