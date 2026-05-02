Il liceo Volta tra i 50 finalisti al Global Schools Prize la gioia di docenti e allievi

Il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria è stato selezionato tra i 50 finalisti del Global Schools Prize. La scuola ha annunciato questa notizia attraverso un post, esprimendo la volontà di rappresentare al meglio l'istituto e l’Italia. La selezione ha suscitato entusiasmo tra docenti e studenti, che si sono mostrati orgogliosi di questa occasione. La candidatura riguarda un riconoscimento internazionale dedicato alle eccellenze nel settore scolastico.

“Siamo pronti a rappresentare al meglio la nostra scuola e l’Italia”. In queste parole ci sono tutta la gioia e l'orgoglio del liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria, che in un post ha annunciato di essere tra le 50 scuole finaliste del Global Schools Prize.“Su migliaia di scuole.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026: Valditara celebra l’eccellenzaIl sistema scolastico dell'Italia si conferma all’avanguardia anche sulla scena internazionale. Book in Progress AI: il modello Majorana conquista il Global Schools Prize 2026BRINDISI – L’Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi varca i confini del continente e si posiziona ufficialmente nell’Olimpo dell’istruzione globale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Due scuole italiane tra 50 finalisti Global Schools Prize, c'è anche liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria; Valditara: due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026; C’è un liceo di Reggio Calabria tra le 50 scuole migliori al mondo: si gioca un premio da 1 milione di dollari · LaC News24; Due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026: Valditara celebra l'eccellenza. Reggio Calabria, grane traguardo per il Liceo Volta: è nei 50 finalisti del Global Schools Prize 2026Il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Reggio Calabria, é nella rosa dei 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026 e tra i primi cinque finalisti della categoria arte ... strettoweb.com Global School Prize 2026, Briante celebra il Liceo Volta di Reggio Calabria: è eccellenza del sistema scolastico italianoNel panorama dell’istruzione internazionale, la nostra città continua a distinguersi per qualità, innovazione e capacità di formare le nuove generazioni. A confermarlo è il riconoscimento ottenuto ne ... strettoweb.com Il Liceo Volta di Reggio Calabria tra i 50 finalisti del Global Schools Prize https://www.meravigliedicalabria.it/il-liceo-volta-di-reggio-calabria-tra-i-50-finalisti-del-global-schools-prize/ - facebook.com facebook Global Schools Prize 2026, tra i 50 finalisti solo due scuole italiane e una è l'Iss Majorana di Brindisi x.com