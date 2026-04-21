Il sogno di Piero della Francesca

Nella cappella principale della chiesa di San Francesco ad Arezzo, Piero della Francesca realizzò un ciclo di affreschi che raccontano le storie della Vera Croce di Gesù. L’opera fu commissionata dalla famiglia Bacci e rappresenta uno dei principali esempi della sua attività artistica in questa regione. I dipinti sono ancora visibili e conservano le caratteristiche tipiche dello stile di Piero, con una particolare attenzione ai dettagli e alla composizione.

Su commissione della famiglia Bacci, nella cappella principale della chiesa di San Francesco, ad Arezzo, Piero della Francesca dipinse le storie della Vera Croce di Gesù. Si tratta di uno dei cicli affrescati più celebrati nel mondo.In questo articolo mi limiterò a considerare solo uno dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Piero della Francesca Geometry Light Notizie correlate Conto alla rovescia per il concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”Arezzo, 2 febbraio 2026 – Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”. Concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”Conto alla rovescia per la dodicesima edizione del concorso nazionale di danza “Piero della Francesca”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Noli me tangere; Si apre il Festival della salute mentale; Terza Categoria Arezzo. Sfuma il sogno della Monterchiese: la San Marco La Sella avanza ai playoff; Marco Pierini, ex direttore della Galleria Civica: Tornare è bello. Le dimissioni? Le ridarei. La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: c’è anche il liceo artistico Piero della Francesca di ArezzoArezzo, 3 novembre 2025 – La Biennale dei Licei Artistici a Volterra: sessantadue opere provenienti dall’Italia e dall’estero in esposizione, una del liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo. lanazione.it Il misticismo domestico della Natività di PieroCi sono immagini che non vogliono dire, ma essere. Non raccontano, non commuovono, non si offrono subito alla comprensione. Eppure ci restano dentro. La Natività di Piero della Francesca - che vidi ... ilgiornale.it Piero della Francesca, Dittico di Urbino, Ritratti di Battista Sforza e Federico da Montefeltro, olio su tavola, 1473 - 1475 c. Firenze, Gallerie degli Uffizi. - facebook.com facebook Riscoperte: Bach a Santa Cecilia, Piero della Francesca ad Arezzo e le pievi dei Setteponti x.com