Il Jova Beach Party finisce in procura ma le spiagge e la biodiversità costiera le abbiamo già perse

La Procura di Trani ha avviato un'inchiesta riguardante il Jova Beach Party e l'evento tenutosi a Barletta nel 2022. Durante le verifiche sono stati accertati interventi sul litorale che hanno coinvolto circa 16mila metri quadrati di arenile, con la rimozione di dune e alterazioni dell'habitat naturale. Le autorità stanno analizzando eventuali violazioni delle normative ambientali e le conseguenze sull'ecosistema costiero.

La Procura di Trani indaga sul Jova Beach Party e sulla tappa di Barletta del 2022: 16mila mq di arenile alterati, dune rimosse, habitat compromesso. Ma il danno alle coste italiane e alla biodiversità delle spiagge va ben oltre. Il problema non è solo Jovanotti, ma l'idea che abbiamo di spiaggia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Il Jova Beach Party nel mirino della procura per danno ambientale. Distrutte le dune della spiaggia di BarlettaNel mirino per danni ambientali il Jova Beach Party, il pirotecnico tour nella spiagge di Jovanotti.

Tre indagati per il Jova Beach Party a Barletta: “l Ha cambiato la costa e distrutto le dune”Il concerto di Jovanotti sulla litoranea di ponente di Barletta, il 21 luglio 2022, finisce al centro di un’inchiesta della Procura di Trani.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Barletta, il palco del Jova Beach ha distrutto le dune: ci sono tre indagati per danni ambientali I NOMI; Il Jova Beach Party ha cambiato la costa e distrutto le dune. Inchiesta a Barletta, tre indagati per il concerto di Jovanotti; La procura di Trani sta indagando su tre persone coinvolte nell'organizzazione del Jova Beach Party di Barletta del 2022; Il Jova Beach Party ha modificato la costa? Il caso a Barletta.

Jova Beach Party 2022 a Barletta: 3 indagati per inquinamentoLa Procura di Trani indaga tre persone per il Jova Beach Party 2022 a Barletta: dune e habitat costiero compromessi ... ilfattoquotidiano.it

La procura di Trani sta indagando su tre persone coinvolte nell’organizzazione del Jova Beach Party di Barletta del 2022La procura di Trani sta indagando tre persone legate all’organizzazione della tappa di Barletta del Jova Beach Party, il grande tour che Jovanotti ha fatto in molte spiagge italiane, tenutosi il 21 lu ... ilpost.it

Il Jova Beach Party che torna a far discutere e le altre notizie su #iononmirassegno: 00:01:06 - Una tappa del Jova Beach Party sotto la lente della procura 00:10:03 - Il nuovo piano casa del governo 00:18:22 - Il Pnr spiegato, ep. 3: gli impollinatori Ascolta - facebook.com facebook

"Danni agli habitat del litorale", tre indagati per il Jova Beach Party di Barletta - x.com