Tre indagati per il Jova Beach Party a Barletta | l Ha cambiato la costa e distrutto le dune

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione al Jova Beach Party tenuto sulla spiaggia di Barletta il 21 luglio 2022. L’evento, che ha visto la partecipazione di un noto cantautore, si è svolto lungo la costa di ponente. La Procura di Trani ha aperto un’indagine per verificare presunte alterazioni del paesaggio, con particolare attenzione ai danni alle dune e alle modifiche apportate alla linea costiera durante l’evento.

Il concerto di Jovanotti sulla litoranea di ponente di Barletta, il 21 luglio 2022, finisce al centro di un’inchiesta della Procura di Trani. A distanza di tre anni dall’evento, tre persone risultano indagate con l’ipotesi di reato, a vario titolo, di inquinamento ambientale colposo e abuso edilizio in area protetta. A darne notizia è La Gazzetta del Mezzogiorno. Per allestire il palco sulla sabbia su cui si è svolto nel 2022 il concerto di Jovanotti sul lungomare di Barletta sarebbero stati alterati 16mila metri quadrati di arenile in area sottoposta a vincolo paesaggistico, danneggiando le dune, eliminando la vegetazione spontanea e quindi alterando gli habitat delle specie protette.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tre indagati per il Jova Beach Party a Barletta: “l Ha cambiato la costa e distrutto le dune” Jovanotti torna a Barletta: tappa il 17 agosto con “L’Arca di Loré” – Jova Summer Party Notizie correlate Il Jova Beach Barty a Barletta “ha distrutto la spiaggia”: indagate tre persone per il concerto di JovanottiL'indagine della procura di Trani sul concerto di Jovanotti a Barletta del 2022 al quale parteciparono 30mila persone: per allestire il palco... Jova Beach Party 2022 a Barletta: indagati per inquinamento ambientale un dirigente del Comune, l’amministratore della multiservizi locale e il progettista incaricato dall’organizzatoreNovità giudiziarie per il Jova Beach Party, che si è tenuto sulla litoranea di ponente di Barletta il 21 luglio 2022, radunando oltre 30mila persone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Jova Beach Party ha cambiato la costa e distrutto le dune. Inchiesta a Barletta, tre indagati per il concerto di Jovanotti; Jova Beach Party del 2022 a Barletta, dune alterate: tre indagati per danni ambientali; Barletta, il palco del Jova Beach ha distrutto le dune: ci sono tre indagati per danni ambientali; Barletta, dopo l'indagine della Procura niente più spiaggia per il concerto di Jovanotti. Jova Beach Party 2022 a Barletta: indagati per inquinamento ambientale un dirigente del Comune, l’amministratore della multiservizi locale e il progettista incaricato dall ...La Procura di Trani indaga tre persone per il Jova Beach Party 2022 a Barletta: dune e habitat costiero compromessi ... ilfattoquotidiano.it Il Jova Beach Barty a Barletta ha distrutto la spiaggia: indagate tre persone per il concerto di JovanottiL'indagine della procura di Trani sul concerto di Jovanotti a Barletta del 2022 al quale parteciparono 30mila persone: per allestire il palco sarebbero ... fanpage.it Telesveva. . Barletta, il Jova Beach Party finisce sotto inchiesta per inquinamento ambientale e danni ad habitat protetti: tre persone indagate dalla Procura #puglia #bat #barletta - facebook.com facebook La procura di Trani sta indagando su tre persone coinvolte nell’organizzazione del Jova Beach Party di Barletta del 2022 x.com