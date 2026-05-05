Il grande business delle scommesse il calcio è sempre più uno strumento per spostare i soldi dai poveri ai ricchi

Nel 2024, in Italia, le scommesse sul calcio hanno superato i sedici miliardi di euro, raggiungendo un totale di circa 16,13 miliardi. Questo dato indica una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, con un'attenzione crescente da parte dei giocatori verso questo settore. Il calcio si conferma come uno degli ambiti principali per le scommesse sportive nel paese, coinvolgendo un vasto numero di utenti e di transazioni finanziarie.

Sedici miliardi e centotrenta milioni di euro: è l’importo totale delle scommesse effettuate in Italia sulle partite di calcio nel 2024. Una grande torta, contesa dalle società di scommesse e dallo Stato: le prime versano al secondo una percentuale sul totale netto, ossia sulla differenza tra scommesse fatte e scommesse vincenti. Dal 2018 l’aliquota è via via salita: dal 18% al 20% e al 20,5% per la raccolta fisica e dal 22% al 24% e al 24,5% per quella a distanza. Inutile girarci intorno: il calcio è utilizzato sempre più come copertura per spostare denaro, fiumi di denaro, dalle tasche dei più poveri a quelle dei più ricchi. Dove si scommette di più.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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