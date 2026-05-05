Il Governo pone la fiducia sul dl Ponte alla Camera
Il Governo ha deciso di mettere la fiducia sul decreto Ponte alla Camera, annunciandolo attraverso il ministro ai rapporti con il Parlamento. La misura riguarda probabilmente un provvedimento importante, anche se i dettagli non sono stati comunicati. La decisione di chiedere la fiducia indica che il Governo intende far passare il decreto senza modifiche, confidando nel sostegno dei parlamentari. La discussione sulla questione di fiducia si svolgerà nei prossimi giorni alla Camera.
Il governo, per voce del ministro ai rapporti col Parlamento Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto Ponte alla Camera. Il provvedimento è stato già approvato dal Senato.🔗 Leggi su Feedpress.me
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