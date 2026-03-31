dl bollette governo incassa la fiducia alla camera

Il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera riguardo al decreto bollette, un pacchetto di misure urgenti del valore di circa 5 miliardi di euro. Il provvedimento, adottato in risposta alla crisi energetica iraniana, mira a ridurre gli aumenti dei costi dell’energia per le famiglie e le imprese. La discussione si è conclusa con l’approvazione del testo, che ora passa all’esame delle altre fasi legislative.

Via libera delll’Aula della Camera alla fiducia posta dal governo sul dl bollette. I sì sono stati 203, i no 117, gli astenuti 3. Dopo l’approvazione, verranno esaminati i 63 ordini del giorno, con il voto finale che è atteso fra stasera e domattina, poi la palla passerà al Senato per l’approvazione definitiva. Il pacchetto di misure urgenti del valore complessivo di circa 5 miliardi è stato messo in campo da Palazzo Chigi permitigare l’aumento dei costi dell’energia per famiglie e impreseed è stato varato prima dalla crisi energetica iraniana. Le disposizioni sono volte alla riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, alla decarbonizzazione delle industrie, nonché verso disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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