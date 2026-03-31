Dl bollette il governo pone la fiducia FdI | Serve pragmatismo

Il decreto Bollette è stato presentato alla Camera e il governo ha deciso di mettere la fiducia sulla misura. Attualmente si sta svolgendo la prima chiamata dei votanti, mentre i rappresentanti di un partito politico hanno dichiarato che il provvedimento richiede un approccio pratico. La discussione in aula prosegue con l’obiettivo di approvare il testo.

I tre deputati di Futuro nazionale Vannacci hanno fatto sapere che voteranno contro il provvedimento. FdI: "Dalle opposizioni critiche infondate e poche proposte" Arriva all'esame della Camera il decreto Bollette, su cui il governo ha posto la fiducia. In questo momento è in corso la prima chiama. I tre deputati di Futuro nazionale Vannacci hanno fatto sapere nelle scorse ore che voteranno contro la fiducia al governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dl bollette, il governo pone la fiducia. FdI: "Serve pragmatismo" Articoli correlati Leggi anche: Dl Ucraina,il governo pone la fiducia Leggi anche: Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera. Quando si vota Tutti gli aggiornamenti su Dl bollette il governo pone la fiducia... Temi più discussi: Dl Bollette. Maerna (FdI): Con il Governo Meloni risposte concrete. Stop alle telefonate selvagge, più sicurezza energetica; Dl bollette: Bignami (FdI), impegno massimo Governo su posticipo phase out carbone; Agricoltura: Dl Bollette garantisce a imprese costi sostenibili; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: DL BOLLETTE, MAERNA (FDI): CON IL GOVERNO MELONI RISPOSTE CONCRETE. STOP ALLE TELEFONATE SELVAGGE PIÙ SICUREZZA ENERGETICA. Dl bollette, il governo pone la fiducia. FdI: In questo momento serve pragmatismoI tre deputati di Futuro nazionale Vannacci hanno fatto sapere che voteranno contro il provvedimento. FdI: Dalle opposizioni critiche infondate e poche proposte ... ilgiornale.it La Cgil contro il decreto bollette. Governo inutile, misure senza effettoIl segretario confederale Christian Ferrari: Misure estemporanee e inefficaci, mentre i prezzi tornano a salire. Critiche su rinnovabili, accise ... huffingtonpost.it Potenza, Vigilante (FdI): “Teatro Stabile declassato a ufficio dell’Assessore Falotico” - facebook.com facebook Caso Delmastro, bufera in Comune a Biella: si dimette anche l’assessore Franceschini di FdI x.com