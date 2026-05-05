Il governo di Elly Schlein | nomi ministeri e il Senato a Conte

Se il centrosinistra ottenesse la maggioranza alle prossime elezioni, il governo sarebbe guidato da Elly Schlein. La squadra prevede diversi ministri e il coinvolgimento di alcuni esponenti del Senato, tra cui un rappresentante di spicco dell’opposizione. La formazione del nuovo esecutivo si basa su un’ipotesi di accordo tra i partiti della coalizione e si concentra su incarichi chiave nel settore economico, sociale e istituzionale.

Uno schema di massima sulla squadra di governo. Nell’ipotesi che il centrosinistra guidato dal Partito Democratico di Elly Schlein vinca le elezioni. E la scadenza del 2027, ovvero quando si chiuderà naturalmente la legislatura. Dei potenziali ministri dell’esecutivo Elly parla oggi Il Giornale. E nel quale il Movimento 5 Stelle avrebbe la presidenza del Senato destinata a Giuseppe Conte. Più altre due caselle rilevanti. Come sarà il governo di Elly Schlein. Per i nomi del governo Schlein si parte da Marta Bonafoni, fedelissima della segretaria del Pd e già in movimento per la composizione delle liste. Classe ’76, professione giornalista, due volte consigliera regionale nel Lazio, è oggi la coordinatrice nazionale della segreteria del Partito Democratico.🔗 Leggi su Open.online

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