Oggi il Consiglio dei ministri si riunisce per approvare il nuovo assetto dei sottosegretari, con diverse nomine che saranno ufficializzate durante la riunione. Sono attesi cambiamenti in alcuni ministeri, con l’obiettivo di rivedere le figure che compongono il governo. Le decisioni riguardano principalmente le nomine di alcuni sottosegretari, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti o sui criteri adottati.

Il governo prepara il nuovo assetto dei sottosegretari con una serie di nomine che dovrebbero essere ufficializzate durante la riunione del Consiglio dei ministri, prevista per la giornata odierna. Sebbene l’incontro non sia ancora stato formalmente convocato, i nomi per le caselle vacanti sono già stati delineati nelle stanze del potere. La riorganizzazione tocca diversi ministeri chiave. Per la Giustizia, il senatore Balboni, attualmente a capo della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, dovrebbe prendere il posto di Delmastro. Sempre in ambito Fratelli d’Italia, Cannella, che ricopre il ruolo di vicesindaco di Palermo, è destinato alla guida del sottoministero della Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimpasto al Governo: nuovi nomi e giochi di potere tra i ministeri

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