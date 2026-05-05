Il Governo a Senigallia | è il turno del ministro dello Sport Andrea Abodi

A Senigallia, oggi si è tenuto un evento con la presenza del ministro dello Sport, Andrea Abodi. Questa visita segue quella del ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, avvenuta ieri. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti. L'incontro ha coinvolto rappresentanti locali e ha previsto interventi sul tema dello sport e delle attività sportive nella zona.

SENIGALLIA – Altro giro altro ministro. Dopo quello del Turismo Gianmarco Mazzi annunciato ieri, oggi è il turno di quello dello Sport Andrea Abodi.Anche lui infatti sarà a Senigallia per sostenere la ricandidatura a sindaco di Massimo Olivetti alle elezioni comunali previste per domenica 24 e.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Senigallia, il Ministro Abodi scende in campo: focus su sport e futuro? Cosa sapere Il Ministro Abodi sarà a Senigallia il 7 maggio per un incontro istituzionale. Abodi, Ministro dello Sport: “Italia ripescata? Non credo e non me lo auguro”Le flebili speranze di un ripescaggio dell’Italia per i Mondiali 2026 sembrano destinate a infrangersi contro la realtà dei regolamenti... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il ministro dello sport Abodi in visita a Senigallia; Visita del ministro Abodi a Senigallia, il PD girerà le spalle anche a lui?. Il ministro Abodi il 7 maggio. Il Pd all’attacco: E’ solo una passerella elettoraleLa visita del numero uno dello Sport nazionale a quindici giorni dal voto Si fanno fotografare accanto alle associazioni sportive, ma hanno distrutto tutto. ilrestodelcarlino.it Visita del ministro Abodi a Senigallia, il PD girerà le spalle anche a lui?A seguito dell’annunciata visita del Ministro dello Sport Abodi a Senigallia, osserviamo una forte preoccupazione del candidato Sindaco Romano e del Partito Democratico. Proviamo stupore, di solito qu ... senigallianotizie.it Pasqualina Straface Assessore Regionale. . Oggi, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ho presieduto nella conferenza delle regioni e province autonome un importante confronto istituzionale tra Regioni, ANCI e UPI sulle politiche - facebook.com facebook