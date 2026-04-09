Abodi Ministro dello Sport | Italia ripescata? Non credo e non me lo auguro

Il ministro dello Sport ha dichiarato di non credere né di desiderare un ripescaggio dell’Italia per i Mondiali 2026. Le possibilità di tornare in corsa sembrano ormai molto basse, considerando le regole stabilite dalle autorità internazionali. La selezione delle squadre avviene secondo procedure precise e non prevedono margini di manovra per interventi esterni. La questione ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.

Le flebili speranze di un ripescaggio dell’ Italia per i Mondiali 2026 sembrano destinate a infrangersi contro la realtà dei regolamenti internazionali. Nonostante le speculazioni circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile esclusione dell’ Iran a causa delle tensioni belliche in Medio Oriente, le istituzioni frenano gli entusiasmi. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sulla questione con estrema cautela, gettando acqua sul fuoco delle indiscrezioni. “ Il ripescaggio dell’Italia? È una questione continentale, mi sembra veramente difficile che possa esserci qualche problema “, ha dichiarato Abodi a margine di un evento alla Camera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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