Senigallia il Ministro Abodi scende in campo | focus su sport e futuro

Il 7 maggio il Ministro Abodi sarà a Senigallia per un incontro ufficiale. La visita è legata alla campagna elettorale del sindaco Olivetti e coinvolge anche le associazioni sportive della zona. Si tratta di un appuntamento istituzionale volto a discutere di sport e di progetti futuri. La presenza del Ministro rappresenta un momento di confronto tra le autorità locali e le realtà sportive del territorio.

? Cosa sapere Il Ministro Abodi sarà a Senigallia il 7 maggio per un incontro istituzionale.. La visita supporta la campagna elettorale del sindaco Olivetti e le associazioni sportive.. Il 7 maggio prossimo, il Ministro dello Sport Abodi approderà a Senigallia per un incontro istituzionale fissato alle ore 12 presso il Comune, segnando l’inizio ufficiale delle attività legate alla campagna elettorale per le amministrative cittadine. La visita nasce da una linea tracciata ieri sera, 27 aprile, durante l’esecutivo provinciale di Fratelli d’Italia. In quell’occasione, il coordinatore provinciale ed europarlamentare Carlo Ciccioli ha incontrato i dirigenti e i rappresentanti delle istituzioni locali insieme al consigliere regionale Corrado Canafoglia e al responsabile dei circoli del partito Nicola Malerba.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, il Ministro Abodi scende in campo: focus su sport e futuro Notizie correlate Senigallia, scende in campo Fratelli d’Italia: la lista è ufficiale? Cosa sapere Corrado Canafoglia e Massimo Bello depositano oggi la lista Fratelli d'Italia a Senigallia. Abodi, Ministro dello Sport: “Italia ripescata? Non credo e non me lo auguro”Le flebili speranze di un ripescaggio dell’Italia per i Mondiali 2026 sembrano destinate a infrangersi contro la realtà dei regolamenti... Contenuti di approfondimento Tappa a Firenze per il ministro Abodi: sopralluoghi tra Pala Borsieri, scuola Ghiberti e FranchiSi è tenuta nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, una visita a Firenze del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Il ministro ha fatto visita al Pala Borsieri, dove ha assistito a un all ... 055firenze.it Abodi, visita ’segreta’ al cantiere. Focus sui 2mila posti scopertiIl ministro dello sport con la sindaca Sara Funaro per la prima volta dentro l’area di lavoro del Franchi ’Di grande valore’ l’auditorium dietro la curva. Presenti parlamentari, consiglieri regionali ... lanazione.it