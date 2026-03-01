Khamenei ucciso dai raid Media | Morto anche Ahmadinejad Missili su Qatar Emirati e Bahrein Nuovi attacchi su Teheran Idf | Lanciate 1200 bombe Navi e petroliere bloccate a Hormuz

Nell'ultima ora si sono verificati attacchi missilistici nella regione, con raid contro obiettivi in Qatar, Emirati Arabi e Bahrein. Fonti riferiscono che l'ayatollah Khamenei è stato ucciso durante un attacco al suo compound e che anche Ahmadinejad sarebbe morto. Le forze militari israeliane affermano di aver lanciato circa 1200 bombe, mentre navi e petroliere sono state bloccate nello stretto di Hormuz.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi di Teheran contro Israele e i Paesi del Golfo. L'Iran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà". Cina: "Violato il diritto internazionale" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. "Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran continueranno a colpire duramente e continueranno a distruggere le basi militari dei nostri nemici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

