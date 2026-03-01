Nell'ultima ora si sono verificati attacchi missilistici nella regione, con raid contro obiettivi in Qatar, Emirati Arabi e Bahrein. Fonti riferiscono che l'ayatollah Khamenei è stato ucciso durante un attacco al suo compound e che anche Ahmadinejad sarebbe morto. Le forze militari israeliane affermano di aver lanciato circa 1200 bombe, mentre navi e petroliere sono state bloccate nello stretto di Hormuz.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi di Teheran contro Israele e i Paesi del Golfo. L'Iran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà". Cina: "Violato il diritto internazionale" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. "Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran continueranno a colpire duramente e continueranno a distruggere le basi militari dei nostri nemici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Khamenei ucciso dai raid. Media: "Morto anche Ahmadinejad". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "Lanciate 1200 bombe". Navi e petroliere bloccate a Hormuz

Leggi anche: Khamenei ucciso dai raid. Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi attacchi su Teheran. Idf: "40 comandanti dei pasdaran eliminati in un minuto"

Leggi anche: L'Iran conferma: "Khamenei è morto". Missili su Qatar, Emirati e Bahrein. Nuovi raid su Teheran e in strada c'è chi esulta e chi si dispera

Una raccolta di contenuti su Khamenei ucciso.

Temi più discussi: Iran, è morto Ali Khamenei; Iran, Khamenei ucciso nei raid di Usa e Israele: ora il rebus successione; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Khamenei, come è morto? Il raid congiunto e le 30 bombe sul bunker. Il cadavere recuperato tra le macerie.

Chi era Ali Khamenei, l’uomo diventato ayatollah in una notte e ucciso dai raid di Israele e UsaDalla rivoluzione islamica alla guida della Repubblica: ascesa, potere e crisi del leader più longevo dell’Iran contemporaneo ... affaritaliani.it

Iran, Khamenei ucciso nei raid di Usa e Israele: ora il rebus successioneTrump lo aveva detto che lo scopo di Usa e Israele era il cambio di regime in Iran, quindi la Guida suprema del regime Ali Khamenei era necessariamente tra gli obiettivi da colpire nei raid sul Paese. tgcom24.mediaset.it

Come è stato ucciso Khamenei: le informazioni della Cia, il braccio di Israele - la Repubblica x.com

Trump ha detto di ritenere che gli attacchi di Usa e Israele che hanno ucciso la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, siano stati efficaci e potrebbero aprire la strada alla diplomazia - facebook.com facebook