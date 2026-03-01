Khamenei ucciso dai raid Missili su Qatar Emirati e Bahrein Nuovi attacchi su Teheran Idf | 40 comandanti dei pasdaran eliminati in un minuto

L'ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso in un attacco al suo compound, secondo fonti ufficiali. Sono stati segnalati missili su Qatar, Emirati e Bahrein, mentre Teheran ha subito nuovi attacchi. L'IDF ha dichiarato di aver eliminato in un minuto quaranta comandanti dei pasdaran. La regione resta sotto pressione con continui lanci di missili e droni.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi di Teheran contro Israele e i Paesi del Golfo. L'Iran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà". Cina: "Violato il diritto internazionale" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. "È inaccettabile che gli Stati Uniti e Israele lancino attacchi contro l'Iran durante i negoziati tra Iran e Stati Uniti". Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi durante una conversazione con il suo omologo russo Sergei Lavrov. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

