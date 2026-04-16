Stretta sul gioco delle tre carte cinque denunciati

La Guardia di Finanza ha avviato un'operazione nel centro storico di Firenze per contrastare il fenomeno del gioco delle tre carte. Durante le attività, sono state denunciate cinque persone coinvolte in attività illegali legate a questa pratica. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a prevenire e reprimere le attività di gioco non autorizzato nella zona.

Stretta della Guardia di Finanza contro il fenomeno del “gioco delle tre carte” nel centro storico di Firenze. Nell’ambito di un piano di controllo coordinato dalla Prefettura e sviluppato in sinergia con le altre forze di polizia, i militari hanno denunciato cinque persone per il reato di gioco.🔗 Leggi su Firenzetoday.it FLIC STORY: Les nouveaux visages de la délinquance et violence juvéniles Notizie correlate Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciatiComo, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle “tre carte": denunciati due uominiTentavano di attirare turisti e passanti con il classico “gioco delle tre carte”, simulando vincite facili e mostrando banconote per rendere più... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, stretta sul 'gioco delle tre carte': rafforzati i controlli in centro, cinque denunce; Baronissi, stretta sul gioco d’azzardo; AGCOM, comunicazione sul gioco responsabile: l’atto di indirizzo; Recensioni online, scatta la stretta: dal 7 aprile le nuove regole del gioco. Firenze, stretta sul 'gioco delle tre carte': rafforzati i controlli in centro, cinque denunceSotto il costante coordinamento della Prefettura di Firenze, che monitora con particolare attenzione l’evoluzione dei fenomeni di microcriminalità nelle aree centrali della città, il Comando Provincia ... 055firenze.it Firenze, stretta contro il gioco delle tre carte: cinque denunce e sequestri nel centro storicoProsegue a Firenze l’azione di contrasto al fenomeno del cosiddetto gioco delle tre carte, una pratica fraudolenta che continua a colpire soprattutto i turisti nel centro storico. L’operazione, cond ... pressgiochi.it Una guerra nel Golfo, una Federal Reserve immobile e una stretta monetaria in Europa e nel Pacifico: ecco come dieci valute si allontanano da un dollaro USA sempre più debole. - facebook.com facebook #Soresina Don Andrea aggredito da un gruppo di ragazzi all’oratorio, stretta sul campo da calcio x.com