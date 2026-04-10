Sonidumbra in concerto Gli occhi d' Arturo e le mostre | gli eventi di oggi

Da arezzonotizie.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile nell’Aretino si svolgono diverse iniziative, tra cui un concerto di “Sonidumbra”, un evento dedicato agli occhi di Arturo e varie mostre in corso. Per segnalare altri incontri o manifestazioni culturali, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie. Questi eventi rappresentano alcune delle principali attività della giornata nella zona.

Gli eventi di oggi, venerdì 10 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiArezzo - Al centro di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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