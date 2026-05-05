Il fumo non ti rende grande | non provarci mai!

Le sigarette contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, tra cui monossido di carbonio, nicotina, ammoniaca, metano, arsenico e butano. Queste sostanze sono considerate dannose per la salute e sono presenti in modo significativo nel fumo prodotto durante il consumo. Studi condotti a scuola hanno approfondito la composizione delle sigarette e i rischi associati al loro utilizzo, evidenziando la presenza di sostanze pericolose per il corpo umano.

A scuola abbiamo studiato cosa c’è dentro le sigarette: più di 4.000 sostanze diverse, molte nocive per la salute, come monossido di carbonio, nicotina, ammoniaca, metano, arsenico e butano. Quali le conseguenze del fumo? Il monossido di carbonio nei polmoni si lega all’emoglobina al posto dell’ossigeno, riducendo l’efficienza dell’ossigenazione, ingiallisce pelle, denti e unghie e accelera l’invecchiamento. La nicotina agisce come eccitante e crea dipendenza. Il catrame e i suoi derivati sono cancerogeni: i fumatori hanno un rischio 10 volte maggiore di sviluppare un cancro ai polmoni rispetto ai non fumatori. Un fumatore ostinato può spendere all’anno fino a 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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