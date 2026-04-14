Tumore al seno | dalla ricerca italiana una nuova strategia per fermarlo
Una scoperta italiana apre nuove possibilità nella lotta contro il tumore al seno, una delle principali cause di mortalità tra le donne. La ricerca ha sviluppato una strategia innovativa, che potrebbe contribuire a migliorare le opzioni di trattamento e diagnosi precoce. I risultati sono stati presentati di recente, evidenziando progressi significativi nel campo delle terapie oncologiche. La scoperta rappresenta un passo avanti nel panorama scientifico nazionale dedicato alla lotta contro questa malattia.
Arrivano segnali incoraggianti dalla ricerca italiana nella lotta contro il tumore al seno, una delle patologie oncologiche più diffuse tra le donne. Un team di studiosi del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli ha individuato un meccanismo innovativo che potrebbe aprire la strada a.🔗 Leggi su Quicomo.it
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“Mio padre faceva il camionista, è morto di tumore ai polmoni. Quando se n’è andato io non c’ero. Ci penso tutti i giorni. Lo imploravo di venire in Italia ma volle restare nel suo Paese. Vorrei potesse vedere come sono cresciuti i suoi nipoti. Un sogno Il mio è i - facebook.com facebook
Bari, raro tumore sul nervo dell'avambraccio rimosso nell'ospedale Di Venere - News x.com