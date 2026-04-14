Tumore al seno | dalla ricerca italiana una nuova strategia per fermarlo

Una scoperta italiana apre nuove possibilità nella lotta contro il tumore al seno, una delle principali cause di mortalità tra le donne. La ricerca ha sviluppato una strategia innovativa, che potrebbe contribuire a migliorare le opzioni di trattamento e diagnosi precoce. I risultati sono stati presentati di recente, evidenziando progressi significativi nel campo delle terapie oncologiche. La scoperta rappresenta un passo avanti nel panorama scientifico nazionale dedicato alla lotta contro questa malattia.