Il Foro Italico Accoglie 70 Mila Giovani

Al Foro Italico si sono radunate circa 70 mila persone tra studenti e giovani appassionati di tennis, partecipando agli Internazionali BNL d’Italia. L’evento ha coinvolto numerose scuole e si è svolto nelle principali strutture del complesso sportivo. Durante la manifestazione, sono stati organizzati incontri e attività rivolte ai giovani, che hanno assistito alle gare e partecipato a sessioni di avviamento tennistico.

Cosa: Migliaia di studenti e scuole tennis partecipano agli Internazionali BNL d’Italia Dove e Quando: Roma, presso gli storici spazi del Foro Italico, a partire da lunedì 4 maggio Perché: Per vivere la magia del tennis mondiale e incontrare i campioni grazie allo “Star Program” La primavera romana si accende di sport e passione, trasformando uno dei luoghi simbolo della capitale in un palcoscenico vibrante di energia giovanile. La cornice è quella prestigiosa degli Internazionali BNL d’Italia, un evento che supera i confini della pura competizione per abbracciare una vocazione profondamente formativa e promozionale. Fin dalle prime ore del...🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Foro Italico Accoglie 70 Mila Giovani Notizie correlate Foro Italico: 160 milioni per coprire il tennis e creareIl Foro Italico si trasforma: un investimento di 160 milioni di euro per coprire il centrale del tennis e creare un parco urbano da 20 ettari. Internazionali d’Italia: il Foro Italico punta a un miliardo di euroIl Foro Italico si prepara ad accogliere l’83ª edizione degli Internazionali d’Italia, il prestigioso torneo che dal 6 al 17 maggio vedrà... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: La carica dei 70 mila ragazzi: il Foro Italico accoglie le scuole; Mattarella accoglie gli azzurri del tennis al Quirinale e ricorda Zanardi: Grande spessore umano e sportivo. BNL Italy Major Premier Padel, il Foro Italico accoglie le grandi stelle. Carraro: «Roma fino al 2030 e wild card alla campionessa olimpica Sara Errani»Non è solo un torneo, è lo spettacolo che accende la città di Roma, oltre il gioco, dentro la storia. Il Parco del Foro Italico è pronto a trasformarsi ancora una volta nel palcoscenico ideale per il ... ilmessaggero.it BNL Italy Major Premier Padel, il Foro Italico accoglie le grandi stelleAngelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel: Dopo una edizione memorabile degli Internazionali BNL d’Italia di tennis, il BNL Italy Major Premier Padel animerà nuovamente il Foro ... corrieredellosport.it Un appuntamento che è ormai tradizione. Torna il Trofeo Settecolli IP L'atmosfera unica del Foro Italico accoglie da venerdì 26 a domenica 28 giugno l'eccellenza del nuoto azzurro e i big del panorama internazionale. Sarà l’ultimo check prima degli Europei - facebook.com facebook