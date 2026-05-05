Il fischietto anti-alpino | a Genova va in scena il solito delirio antifascista

A Genova si è svolta una manifestazione che ha attirato l'attenzione per alcune scelte simboliche, tra cui l'uso di un fischietto definito “anti-alpino”. La protesta, caratterizzata da alcuni atteggiamenti e slogan, ha generato reazioni contrastanti tra i partecipanti e le autorità locali. La vicenda si inserisce nel quadro di tensioni che si sono intensificate negli ultimi tempi tra gruppi con posizioni opposte su temi storici e identitari.

Roma, 05 maggio – Certo che la Genova antifascista non smette di stupire. Annoia, ma non si annoia. Continua ad essere fucina di idee che non riuscirebbero a non risultare bislacche nemmeno all’ultimo degli alpini completamente ciucco, dopo un’allegra serata in compagnia. L’ultima vandea degli odiatori di tutto, delle prefiche e dei professionisti del pianto in servizio permanente effettivo è quella mossa conto l’adunata degli Alpini che si terrà sotto la Lanterna dall’8 al 10 maggio. Nel loro mondo petaloso e multicolor, gli Alpini vengono visti come il Silvester di una Catanzaro qualunque che, nell’indifferenza, o peggio, nella tolleranza generale, molesta ogni donna della città a tutte le ore.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il fischietto “anti-alpino”: a Genova va in scena il solito delirio antifascista Notizie correlate A Dongo va in scena il solito rito neofascista col braccio teso. Come risposta, gavettoni di stercoDongo (Como) – Schermaglie, insulti e reazioni politiche hanno caratterizzato le celebrazioni organizzate ieri a Dongo, ma anche gavettoni di sterco... Genova, i residenti della Foce denunciano Genova Antifascista: boomerang per la SalisRoma, 20 feb – Il caso politico esploso attorno all’incontro tra il sindaco Silvia Salis e Genova Antifascista registra un nuovo sviluppo che rischia...