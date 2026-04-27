A Dongo va in scena il solito rito neofascista col braccio teso Come risposta gavettoni di sterco

A Dongo si sono svolte ieri manifestazioni con scene di saluti romani e insulti di matrice neofascista, accompagnate da reazioni di protesta con gavettoni di sterco lanciati contro i partecipanti. Durante le celebrazioni si sono verificati anche scontri verbali tra i presenti e alcune minacce. La giornata ha visto dunque un susseguirsi di azioni di protesta e tensioni tra le parti coinvolte.

Dongo (Como) – Schermaglie, insulti e reazioni politiche hanno caratterizzato le celebrazioni organizzate ieri a Dongo, ma anche gavettoni di sterco lanciati contro lo schieramento neofascista, e qualche minaccia. La celebrazione si è svolta come sempre pubblicamente i n piazza Paracchini sul lungolago a Dongo, dove il 28 aprile del 1945 i partigiani fucilarono i gerarchi fascisti arrestati mentre tentavano la fuga verso la Svizzera con Mussolini. Una ricorrenza che in questi ultimi anni ha raccolto adesioni crescenti e sempre più strutturate da parte dei gruppi di destra, arrivati in piazza in un centinaio con abbigliamento uniformato, bandiere e fiori con il Tricolore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Dongo va in scena il solito rito neofascista col braccio teso. Come risposta, gavettoni di sterco Notizie correlate Leggi anche: Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano “Bella ciao” Saluti romani a Dongo, antifascisti lanciano palloncini con stercoUna cinquantina di militanti neofascisti a Dongo, in provincia di Como, ha commemorato domenica mattina con la chiamata del presentatore seguita dai... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Dongo va in scena il solito rito neofascista col braccio teso. Come risposta, gavettoni di sterco; A Dongo la parata neofascista mai vietata e il rito del liberi tutti; Oggi come ieri, Dongo resiste - Pressenza; Saluti romani a Dongo Como gli antifascisti cantano Bella Ciao | presente Ilaria Salis Il Pd | Commemorazione un insulto alla storia. A Dongo va in scena il solito rito neofascista col braccio teso. Come risposta, gavettoni di stercoCome ogni anno sul lungolago la cerimonia in memoria del 28 aprile 1945 tra fiori e bandiere tricolore per ricordare i quindici gerarchi fascisti fucilati dai partigiani mentre tentavano la fuga verso ... ilgiorno.it A Dongo, per testimoniare che ogni giorno è 25 Aprile. Contro i fascismi vecchi e nuovi, in Italia e nel mondo. Ai nostalgici con le teste rasate e bacate che ancora depongono fiori sul luogo simbolo della codardia fascista, il MoVimento 5 Stelle risponde allo ste - facebook.com facebook A Dongo si è svolta la consueta commemorazione di Benito Mussolini da parte di circa settanta neofascisti, con saluti romani e rituali simbolici, sotto la protezione delle forze dell’ordine. A distanza, una contromanifestazione antifascista con partiti e associaz x.com