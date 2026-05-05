Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa il figlio di Zanardi racconta com’era papà a casa

Il figlio di Zanardi ha condiviso alcuni ricordi sulla vita del padre a casa, sottolineando che non è necessario essere Alex Zanardi per vivere una vita soddisfacente e felice. La sua dichiarazione arriva dopo che il campione paralimpico è scomparso, e si concentra sull’esperienza quotidiana e sulla capacità di trovare gioia anche nelle piccole cose. La famiglia ha deciso di parlare pubblicamente per ricordare il loro modo di vivere e affrontare il dolore.