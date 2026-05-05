Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa il figlio di Zanardi racconta com’era papà a casa
Il figlio di Zanardi ha condiviso alcuni ricordi sulla vita del padre a casa, sottolineando che non è necessario essere Alex Zanardi per vivere una vita soddisfacente e felice. La sua dichiarazione arriva dopo che il campione paralimpico è scomparso, e si concentra sull’esperienza quotidiana e sulla capacità di trovare gioia anche nelle piccole cose. La famiglia ha deciso di parlare pubblicamente per ricordare il loro modo di vivere e affrontare il dolore.
Roma, 5 maggio 2026 – “Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi”. Lo ha detto Niccolò, figlio di Alex Zanardi, prendendo la parola durante la cerimonia funebre nella Basilica di Santa Giustina, regalando ai presenti un ritratto inedito e domestico del padre. "Vi racconto un piccolo aspetto dell'Alex di casa. Non dell'Alex che vince le Paralimpiadi, i mondiali, o che va in giro a ispirare le persone, ma l'Alex che si fa il caffè, che il sabato sera impasta la pizza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Alex Zanardi, la diretta del funerale: oltre 2mila a Santa Giustina, l'handbike sull'altare e la regola dei 5 secondi. Il figlio: «Non serve essere lui per vivere una vita meravigliosa»PADOVA - Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno del ricordo e dell'addio ad Alex Zanardi nella sua Padova, in una Basilica di Santa Giustina già gremita...
La vita privata di Alex Zanardi, il forte legame con la moglie Daniela e il figlio NiccolòOltre i trionfi e le sfide impossibili, nel ritratto intimo di Alex Zanardi emerge una vita privata dove domina l'amore per e della famiglia come...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: ADDIO ALEX | Il figlio Niccolò: Non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa; Alex Esibizione per non essere eliminato 25 aprile - Amici Clip | Witty TV; Mercato piloti 2027: quale situazione per Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio?; La forza fragile di Alex: libertà oltre il paradigma dell’efficienza.
Niccolò Zanardi, 'non serve essere Alex per avere una vita meravigliosa'Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole c ... ansa.it
«Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa»: lo staziante addio del figlio Niccolò al funerale del campione«Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare ... leggo.it
"Alex anche da morto continuerà a parlare di obiettivi": le parole di don Pozza nell'omelia per Zanardi a Padova - facebook.com facebook
Davide Cassani: “Alex, lo sguardo buono e l’ironia: tu davi il massimo, lui ti spingeva oltre” x.com